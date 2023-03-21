歐盟缺多種材料 彈藥援烏恐延遲

【本報綜合報道】為了補充烏克蘭彈藥供應，歐盟上周尋求盡快達成總值20億歐元（約169億港元）聯合採購彈藥提案。惟英國《金融時報》周日報道，由於缺乏火藥、塑膠炸藥及三硝基甲苯等材料，業內人士擔心歐盟援烏計劃可能需要延遲多達3年。

多名歐洲官員及軍火生產商表明，由於缺乏上述材料，無論投入多少資金也解決不了問題，反映歐洲武器庫儲不夠，以及本土生產能力不足問題。其中一名德國官員更稱，根本問題在於歐洲國防工業不適合大規模生產武器。至於捷克防務和安全工業協會會長希內克預計，由於歐洲沒有供應所需原材料的大型製造商，可能需要3年時間才可增加火藥產量。

烏軍高層拒撤出巴赫木特 烏克蘭持續死守東部頓涅茨克州戰略重鎮巴赫木特，俄軍緩慢地從南、北夾擊，而烏軍缺乏火炮炮彈等基本裝備繼續戰鬥兼傷亡慘重，但烏軍高層仍拒絕撤退，希望以激戰消耗俄羅斯人力物力，削弱俄軍任何更廣泛的春季攻勢。一名烏軍軍醫形容巴赫木特前線戰況變成一戰風格的消耗戰，俄羅斯的人力儲備即使不是高素質的，也是深厚的。俄烏軍隊有時會在近距離內交火，直接從戰壕中射擊。