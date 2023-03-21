抵埗莫斯科 習近平晤普京 各述對烏立場

中國國家主席習近平應俄羅斯總統普京邀請，昨日起國事訪問俄羅斯3天。習近平昨日下午抵達莫斯科後，與普京在克里姆林宮一對一雙邊會談，然後出席工作晚餐。烏克蘭問題是中俄元首會晤焦點，但美國白宮表明假如中俄提出任何烏克蘭和平倡議，美方都會拒絕。

習近平專機昨日上午從北京起飛，陪同出訪者包括中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅，國務委員兼外交部部長秦剛等。專機同日下午降落在莫斯科伏科努沃機場，俄方在機場舉行隆重迎賓儀式。俄羅斯副總理切爾尼申科迎接習近平，俄軍儀仗隊在舷梯旁列隊，軍樂隊奏響兩國國歌。

中俄貿易額倍增至1.44萬億 習近平抵埗後發表書面講話，指很高興再次踏上友好鄰邦俄羅斯的土地。他謹代表中國政府和中國人民，向俄羅斯政府和俄羅斯人民致以最誠摯問候和祝願。10年來，中俄堅持在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎上鞏固和發展雙邊關係。面對動盪變革的世界，中方願繼續同俄方一道，堅定維護以聯合國為核心的國際體系。他期待與普京就雙邊關係以及共同關心的重大國際和地區問題深入交換意見，為新時代中俄戰略協作和務實合作擘畫藍圖。

普京在克里姆林宮迎接習近平，兩人在會談前短暫會見記者。普京指兩國有很多共同任務與目標，兩國貿易額倍增至1,850億美元（約1.44萬億港元），中國在大多數國際議題上採取公正、平衡立場。普京指已詳細閱讀中方解決烏克蘭問題方案，俄方對烏談判持開放態度。習近平則指，兩國應保持密切關係，並形容普京為「親愛的朋友」。

克里姆林宮發言人佩斯科夫事前透露，普京在雙邊會談中向習近平詳細說明俄方在解決烏克蘭危機的立場。普京昨日在《人民日報》發表文章，感謝中方在俄烏衝突中採取平衡立場，俄方歡迎中國願意在解決危機中扮演建設性角色。習近平亦在《俄羅斯報》發表署名文章，重申中方始終秉持客觀公正立場，積極勸和促談。

美方明言反對任何停火計劃 習近平今日上午先與俄總理米舒斯京會面，下午再與普京參加擴大會談。兩人將簽署多份合作協議並會見傳媒，普京當晚再設國宴招待。訪問期間，習近平下榻在莫斯科西北部一家五星級酒店，毗鄰一個傳統中國景觀公園。

美國國家安全委員會發言人柯比周日受訪稱，美方堅決反對俄羅斯與烏克蘭停火，當前局勢下任何和平倡議均是不可接受。他懷疑中國的意圖，指停火是承認俄羅斯對烏克蘭的佔領。烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長達尼洛夫則指，要成功落實中國和平計劃最重要及首先一點，便是俄軍按照國際法和《聯合國憲章》，從烏克蘭領土撤退或投降。本報綜合報道