凍結積蓄未能提走 存戶放抗議氣球

河南村鎮銀行金融醜聞 一年無下文 河南省4間村鎮銀行去年爆發金融醜聞，導致內地大批儲戶無法提取現金。部分受害儲戶近日在河南省鄭州市抗議，他們施放懸掛抗議布條的大型氣球，批評當局無視他們的權益接近一年之久，被網民侃稱此舉為「氣球運動」。

部分受害儲戶上周日分別在鄭州市的黃河大堤及萬達廣場，放飛粉紅色的大型氣球，氣球下方懸掛白底黑字的抗議布條。在黃河大堤施放的氣球下方，懸掛印上「河南政府欺上瞞下非法凍結存款」的布條；在萬達廣場施放的氣球下方，懸掛印上「銀聯卡全球可取為啥河南不給取」的布條。目前只有透過第三方網路平台存款的儲戶，才可以預約辦理墊付，超過1,000名透過櫃台辦理活期存款的儲戶至今仍無法取款。

主腦在逃 逾千苦主投訴無門 內地傳媒報道官方最新調查動向，河南省農村信用社聯合社前黨委書記王哲上月24日接受當局調查。報道指他與去年被捕的王勇、陳益民等人，均與操縱涉事村鎮銀行的新財富集團實控人呂奕有關。公安去年拘捕234名涉案人員，但對案件最為關鍵的呂奕仍然在逃。警方曾經向他發出通緝，但至今仍然沒有任何關於他的訊息。

河南禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行在資金壓力下，去年4月起停止提款，波及大批儲戶；同年6月有儲戶被賦予防疫健康碼「紅碼」，被指試圖阻嚇維權行動，翌月鄭州市爆發大型示威。為平息民憤，有關部門接管涉事銀行機構，陸續安排儲戶提款，今年1月9日向儲戶發送手機訊息，表示向50萬元人民幣（約56.9萬港元）以上儲戶啟動預約辦理資金墊付。本報綜合報道