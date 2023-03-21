兩岸國際

貴州煤礦冒氣體 一人死亡

貴州省黔西市政府昨通報，黔西市谷里鎮鑫昇煤業開發有限公司在建的谷里煤礦，周日發生煤與氣體突出事故，造成5人被困，一人送院搶救無效死亡。事故發生後，黔西市立即啟動應急預案，應急、能源、衞健、礦山救護等部門趕赴現場救援。貴州省、畢節市相關部門派員到場指揮救援，相關工作有序展開。
（綜合報道）
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