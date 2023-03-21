東航墜毀132死 民航局指複雜罕見

【本報綜合報道】中國東方航空雲南有限公司一架波音737-800客機，去年3月21日執飛國內航班在廣西自治區梧州市附近墜毀，機上123名旅客及9名機組成員全部遇難。中國民航局周一指仍然持續深入調查，並形容這宗事故非常複雜、極為罕見。

檢查殘骸分析成因 涉事MU5735航班事發當天下午1時16分，從雲南省昆明長水機場起飛，前往廣東省廣州白雲機場，但64分鐘後偏離巡航高度8,900米快速下降，在梧州市藤縣埌南鎮莫埌村附近墜毀。技術調查組過去一年詳細檢查客機殘骸，確定墜毀前機上關鍵操縱部件可能的工作狀態，對100多件重要殘骸進行實驗，分析損壞原因；又調查機組成員的資質能力、航班運行、飛機適航維修、航空公司組織管理，以及空中交通管制服務，機場地面保障，旅客、行李、貨郵的安檢和裝載，危險品載運等情況。

中國民航局表示，技術調查組結合相關數據，分析客機最後階段的飛行狀態，並使用飛行模擬機和真機展開模擬驗證。當局又指截至目前，技術調查組展開現場勘查、資料檢查、人員訪談、實驗分析等大量工作，後續將在前期工作的基礎上，繼續展開原因分析及實驗驗證等工作，同時根據調查進展情況及時對外發布相關訊息。