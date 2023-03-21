馬英九赴湖南祭祖 國台辦表歡迎

【本報綜合報道】馬英九基金會執行長蕭旭岑周日宣布，台灣前總統馬英九本月27日至下月7日赴湖南祭祖，為他首次前往中國大陸，亦是74年來首位訪陸的卸任台灣總統。被問及會否影響2024年台灣總統選舉，蕭旭岑周一表示境內外局勢都很複雜，應該單純化處理。中國大陸國台辦同日表示，歡迎馬英九赴陸祭祖、參訪等。

12天行程訪5地

蕭旭岑在周一的記者會說明馬英九12天訪陸行程的具體安排，會先乘航班抵達上海，再轉坐高鐵赴南京，之後轉往武漢、長沙、重慶，期間參觀多間學校及抗戰遺址等，最後再訪上海並返台，不會臨時計劃到北京及會見相關人士，強調「客隨主便」。馬英九也將帶領基金會大九學堂30名青年與大陸大學生交流，其4名姐妹、國民黨前秘書長曾永權、馬英九辦公室主任王光慈等人隨行，妻子周美青不會前往。