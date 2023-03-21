馬英九赴湖南祭祖 國台辦表歡迎
【本報綜合報道】馬英九基金會執行長蕭旭岑周日宣布，台灣前總統馬英九本月27日至下月7日赴湖南祭祖，為他首次前往中國大陸，亦是74年來首位訪陸的卸任台灣總統。被問及會否影響2024年台灣總統選舉，蕭旭岑周一表示境內外局勢都很複雜，應該單純化處理。中國大陸國台辦同日表示，歡迎馬英九赴陸祭祖、參訪等。
12天行程訪5地
蕭旭岑在周一的記者會說明馬英九12天訪陸行程的具體安排，會先乘航班抵達上海，再轉坐高鐵赴南京，之後轉往武漢、長沙、重慶，期間參觀多間學校及抗戰遺址等，最後再訪上海並返台，不會臨時計劃到北京及會見相關人士，強調「客隨主便」。馬英九也將帶領基金會大九學堂30名青年與大陸大學生交流，其4名姐妹、國民黨前秘書長曾永權、馬英九辦公室主任王光慈等人隨行，妻子周美青不會前往。
蕭旭岑指兩岸這幾年進入中斷狀態，讓年輕人交流可以降低緊張局勢，與台灣總統蔡英文過境美國撞期是巧合。國台辦發言人馬曉光說，慎終追遠是中國人傳統，清明節祭拜祖先是兩岸同胞共同習俗，兩岸青年加強交流交往為兩岸關係和平發展增添新生力量、注入青春活力；陸方願為馬英九來訪提供必要協助，祝他此行順利。
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