沙灘留字求肉食 馬祖兵無受罰
【本報綜合報道】台灣馬祖莒光鄉西莒島早前有士兵在沙灘留下「馬防部伙房都沒肉，肚子餓都吃罐頭泡麵」等字句，引起廣泛關注。台灣傳媒昨日報道，國防部長邱國正並未有怪罪涉事士兵，陸軍亦未有處分他，當事人目前在境內休假。
報道引述軍方官員指，沙灘留字的士兵要服4個月軍事訓練役，上月才分發至馬祖防衞指揮部莒光地區部隊，他是抱着好玩的心態，在沙灘寫下「馬防部伙房主菜是白飯」、「不要罐頭」等字句；本來以為過一至兩小時漲潮，海水就把字沖刷掉，未料當天退潮慢了些，被其他人拍下並放上網。官員又指陸軍無懲處該士兵，馬防部當晚即申請派專機送冷凍肉品應急，並非媒體報道後軍方才關心部隊缺肉問題。
金門兵叛逃 軍方指陸船通報
另外，對於金門二膽島陳姓上兵逃亡到中國大陸，軍方官員研判，事主應該是欠債而有計劃地叛逃，因該島海面警戒線外遍布大陸漁船，他便游到大陸漁船旁求救尋求赴陸；又認為是大陸漁船通報大陸海警前來處理，而非陳男主動以手機聯絡。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：