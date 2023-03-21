台軍海空聯演應對大陸

派出飛行部隊 測試統合戰區 台灣傳媒昨日報道，因應中國大陸武力威脅，台灣國防部當天起至周四舉行「聯合作戰計劃演練」，期間安排各型空中武力參與，目的是了解飛行部隊能力現況與限制，藉此統合各作戰區內的聯合戰力，被視為「小漢光」演習。

台灣空軍第一、二、三、五、六聯隊，以及海軍反潛大隊及海軍戰搜大隊周一上午6時22分展開演練，空軍F16V戰機、幻象2000-5戰機、經國號戰機、P3C反潛巡邏機，以及海軍S70C反潛直升機、無人機等，接獲操演命令後從各基地起飛。在演練首天，空軍部隊模擬敵機進犯台灣東部空域。台軍上午8時左右安排兩架F16V戰機從花蓮基地起飛，先後發射兩枚短程響尾蛇導彈，成功命中作為訓練標靶的照明彈。

模擬實戰 試圖創造優勢 報道指，空軍配合紅外線導彈實彈射擊演練的單位，本周還有第三、四聯隊，6月由第一、二聯隊實施，全程要求必須模擬實戰。空軍也在花蓮空軍基地開辦「聯合戰術專精班」，種子教官向作戰隊推廣各種精進戰術、戰法，藉此創造戰場優勢。

空軍副司令孫連勝表示，「聯戰任務訓練」是未來的訓練常態，藉各項聯戰課程訓練，使學員了解各軍種的限制、能力、作戰概念與支援需求，熟練軍種間的聯合作戰指揮機制，發揮最大統合戰力，創造戰場優勢，達成「以小博大、以寡擊眾」。

解放軍13架次艦機靠近台 此外，台灣國防部昨日通報，截至當天上午6時的24小時內，中國大陸3艘次軍艦及10架次軍機持續在台灣周邊海空域活動，但軍機沒有飛入台灣西南空域或越過海峽中線；台灣軍方利用任務艦機及陸基導彈系統嚴密監控與應對。與此同時，遼寧大連海事局宣布周一凌晨零時至周五深夜12時，在黃海北部部分海域進行實彈射擊。本報綜合報道